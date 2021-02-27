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Тренер «Ростова» Карпин остался недоволен судейством в матче с «Зенитом»

18:58
Валерий Карпин. Фото Артем Гусев / ФК «Ростов»
Валерий Карпин. Фото Артем Гусев / ФК «Ростов»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итог матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:2).

— Прокомментируйте работу судьи. Было ли удаление Осипенко?

— Удаление не знаю — мне ничего не было видно. Я зарекся не комментировать судейство. Но мне на телефон скинули пункт регламента, в котором написано, что после вынесения желтой или красной карточки должен прозвучать свисток. Тут был момент, когда судья только выносил желтую карточку, а «Зенит» быстро разыграл и забил гол. Свистка не прозвучало. Нарушение правил налицо, как по мне. Хотя мне говорили, что изменился регламент. Когда он изменился? С 16:30, когда мы начали играть? Или в другое время? Там написано черным по белому, что после вынесения карточки обязан прозвучать свисток. Его не было, — сказал Карпин.

«Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — пятая строчка и 33 балла.

(Гоша Чернов)

Зенит — Ростов

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