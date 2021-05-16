Дмитрий Парфенов о переносе матча с «Уфой»: «О чем говорить, если 42 градуса на термометре?»
Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов поделился мыслями о переносе матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:2).
«О чем тут говорить? 42 градуса на термометре, — сказал специалист в эфире канала «Матч премьер» 16 мая. — Есть футболисты, которые переболели (коронавирусом — Прим. «СЭ»). Мы знаем, какие могут быть последствия. Ни одна из команд не хотела рисковать футболистами. Рассказывать можно что угодно, но есть показатели, и есть регламент.
Итоги года? Весь год был тяжелый, за три минуты ничего не расскажешь. Мы пришли по ходу сезона, так что задачей номер один было сохранить команду. Мы это сделали. Радует, что нам это удалось в непростой ситуации. Можно говорить все, что угодно, но команду мы сохранили».
Матч должен был начаться в 14.00 по московскому времени, но из-за жары начало было отложено. В итоге игра началась в 16.00.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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