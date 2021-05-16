Дмитрий Парфенов о переносе матча с «Уфой»: «О чем говорить, если 42 градуса на термометре?»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов поделился мыслями о переносе матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:2).

«О чем тут говорить? 42 градуса на термометре, — сказал специалист в эфире канала «Матч премьер» 16 мая. — Есть футболисты, которые переболели (коронавирусом — Прим. «СЭ»). Мы знаем, какие могут быть последствия. Ни одна из команд не хотела рисковать футболистами. Рассказывать можно что угодно, но есть показатели, и есть регламент.

Итоги года? Весь год был тяжелый, за три минуты ничего не расскажешь. Мы пришли по ходу сезона, так что задачей номер один было сохранить команду. Мы это сделали. Радует, что нам это удалось в непростой ситуации. Можно говорить все, что угодно, но команду мы сохранили».

Матч должен был начаться в 14.00 по московскому времени, но из-за жары начало было отложено. В итоге игра началась в 16.00.