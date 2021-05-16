Николич: «У Камано сломана челюсть — предстоит операция»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0) рассказал о состоянии Франсуа Камано.
Железнодорожники заняли третье итоговое место и сыграют в Лиге Европы.
— Что с Камано? Не тянуло ли нарушение на нем на более серьезное наказание?
— Правильный вопрос с вашей стороны. Я не буду комментировать этот эпизод, но тот, кто умеет читать между строк, все поймет. Ему прилетел удар в челюсть. Она у него сломана — предстоит операция. Надеюсь, с ним все будет в порядке. Самое главное, что мозг в порядке. Ему придется тренироваться в Москве, но к началу сборов он будет готов.
— Почему не было в заявке Мухина? Связано ли это с его контрактом?
— Нет. Также не было Зе Луиша, Баринова, Рыбуса, Игнатьева. У нас был плотный график. Во второй части сезона мы сыграли больше матчей, чем остальные. У ребят разные недомогания. У всех есть причина, почему их не было.
(Владимир Пушкарев)
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