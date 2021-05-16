Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0) рассказал о состоянии Франсуа Камано.

Железнодорожники заняли третье итоговое место и сыграют в Лиге Европы.

— Что с Камано? Не тянуло ли нарушение на нем на более серьезное наказание?

— Правильный вопрос с вашей стороны. Я не буду комментировать этот эпизод, но тот, кто умеет читать между строк, все поймет. Ему прилетел удар в челюсть. Она у него сломана — предстоит операция. Надеюсь, с ним все будет в порядке. Самое главное, что мозг в порядке. Ему придется тренироваться в Москве, но к началу сборов он будет готов.

— Почему не было в заявке Мухина? Связано ли это с его контрактом?

— Нет. Также не было Зе Луиша, Баринова, Рыбуса, Игнатьева. У нас был плотный график. Во второй части сезона мы сыграли больше матчей, чем остальные. У ребят разные недомогания. У всех есть причина, почему их не было.

(Владимир Пушкарев)