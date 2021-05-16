Николич: «После зимней паузы «Локомотив» — самая лучшая команда в России»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0) подвел итоги сезона.
Железнодорожники заняли третье итоговое место и сыграют в Лиге Европы.
— Хочу поздравить команду с победой, — начал Николич. — Мы создавали очень много моментов, просто не забивали. У нас в Сербии есть поговорка: «Никогда не легко, но всегда красиво». Так было и у нас. Команда билась до последней минуты. Мы заслужили победу. В январе никто не верил в нас. Мы боролись до конца за Лигу чемпионов до последней секунды, выиграли Кубок. После зимней паузы мы самая лучшая команда в России. Я горжусь этим. Сейчас надо отдохнуть на сборах. Но у нас будет пара игроков, которые поедут на Евро-2020.
— Учитывая кошмарную первую часть сезона, каких эмоций больше — положительных или отрицательных?
— Я уже об этом сказал. Я сказал, что горжусь результатами команды. Я доволен. Не согласен, что первая часть сезона была ужасной. У нас были определенные проблемы, которые остались внутри команды. Кто следил за командой — могут сделать определенные выводы. Но во второй части сезона мы набрали больше очков, чем наши соперники.
(Владимир Пушкарев)
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