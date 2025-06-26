Дмитрий Кузнецов: «Поблагодарил Карпина и пожелал ему удачи в «Динамо»

Тренер Дмитрий Кузнецов поделился мнением о товарищеском матче «Динамо» и 2DROTS (3:0).

В концовке игры бывший тренер 2DROTS заменил главного тренера бело-голубых Валерия Карпина на бровке. В серии послематчевых буллиталити сильнее оказались футболисты медийной команды.

«Я знал, что Валерий Георгиевич не пойдет на это. Но он пошел. Ему спасибо. Пожелал ему удачи в «Динамо». Войду ли я в тренерский штаб «Динамо»? Да ну, ребят, это неэтично. Я здесь, чтобы сделать шоу. Рад, что можно из игр медиакоманд сделать такой праздник. Валерию Георгиевичу не нравится медиафутбол. Он — профессиональный футболист, тренер. Как ему может нравиться медиафутбол», — сказал Кузнецов.