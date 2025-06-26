Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал о разговоре с экс-тренером СКА Ротенбергом

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопросы о разговоре с бывшим главным тренером хоккейного СКА Романом Ротенбергом.

— Что он рассказывал?

— Это останется между нами.

— Была ли аналитика от него?

— Мы разговаривали о спортивном бизнесе.

— Не рассматривали его в тренерский штаб?

— Вы слишком торопите события, — сказал Пивоваров.

26 июня бело-голубые обыграли медийную команду 2DROTS (3:0) в матче в рамках турнира Media x Pro Cup 2025.