26 июня, 21:39

Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал о разговоре с экс-тренером СКА Ротенбергом

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопросы о разговоре с бывшим главным тренером хоккейного СКА Романом Ротенбергом.

— Что он рассказывал?

— Это останется между нами.

— Была ли аналитика от него?

— Мы разговаривали о спортивном бизнесе.

— Не рассматривали его в тренерский штаб?

— Вы слишком торопите события, — сказал Пивоваров.

26 июня бело-голубые обыграли медийную команду 2DROTS (3:0) в матче в рамках турнира Media x Pro Cup 2025.

  • Владислав

    Если Динамо хочет, чтоб болельщики отвернулись от команды, то приглашение (в любом качестве) Ротенберга, самое то

    27.06.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Если Динамо всерьез хочет бороться за титул, то такое усиление тренерского штаба можно только приветствовать.

    26.06.2025

  • Spacewalker

    Да ладно?! Неужто у футбольного Динамо появится тренер с фамилией на букву Р?!:fearful:

    26.06.2025

  • СантехНИК

    А что, а вдруг? Ну хоть поржем...

    26.06.2025

  • Millwall82

    финнский еврей vs эстонский бестрофейник. Вот это будет настоящий Mortal Kombat, а не эти ваши буллиталити.

    26.06.2025

  • AZ

    Роман Борисыч подсиживает Валерия Георгиевича?!)))

    26.06.2025

  • Gordon

    Зашквар, господин Пивоваров

    26.06.2025

  • Валера

    не дай Бог Ротенберга ни по каким соусом в Динамо хоккейное и футбольное . его приход будет означать скорое окончание существование легендарных клубов . Боже упаси ! теперь всем понятно кто финансировал хоккейный витязь , как скрытый фарм .

    26.06.2025

    • Дмитрий Кузнецов: «Поблагодарил Карпина и пожелал ему удачи в «Динамо»

    Карпин — о 2DROTS: «Уровень команд второй лиги»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

