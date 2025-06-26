Московское «Динамо» разгромило 2DROTS

Московское «Динамо» победило медийную команду 2DROTS в рамках турнира Media x Pro Cup 2025 — 3:0.

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Победу бело-голубым принесли голы Ивана Лепского (25-я минута), Даниила Лесового (54-я) и Ярослава Гладышева (74-я).

В концовке бывший тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов заменил главного тренера «Динамо» Валерия Карпина на бровке. В серии послематчевых буллиталити сильнее оказались футболисты медийной команды.

Media x Pro Cup 2025

«Динамо» (Москва) — 2DROTS (Москва) — 3:0 (1:0)

Голы: Лепский (Бителло), 25 (1:0). Д.Лесовой (В.Окишор), 54 (2:0). Я.Гладышев, 74 (3:0).

«Динамо»: Расулов, Осипенко (Д.Скопинцев, 46), Лаксальт (Р.Фернандес, 46), Бессмертный (Д.Александров, 46), Лепский (Х.Касерес, 46), Макаров (Л.Зайдензаль, 46), Глебов (Д.Лесовой, 46. П.Деревянко, 90+4), Бителло (Д.Боков, 46), Муми Нгамале (Дан.Фомин, 46), Смелов (В.Окишор, 46), Маухуб (Я.Гладышев, 46).

«2DROTS»: Ландаков (Д.Сычев, 84), Щербаков (М.Долгушин, 56), Сальников, Логинов, Ослоновский (А.Газданов, 38), Терехов (М.Фролов, 72), Вульфов (А.Р.Степанов, 79), Манаев, Черномырдин (О.Плиев, 81), Курзенев (Г.Клуцей, 38), Евтушенко (А.А.Спирин, 55).

Предупреждение: Сальников, 24.

Судьи: Фалов (Москва). Хатмуллин (Химки), Новиков (Подольск).

26 июня. Москва. Стадион «Динамо».