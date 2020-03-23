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Дмитрий Комбаров рассказал, за счет чего Соболев хорошо вписался в состав «Спартака»

15:18
Александр Соболев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров отметил, что посоветовал нападающему Александру Соболеву перейти в «Спартак».

— Соболев говорил мне, что есть несколько вариантов продолжения карьеры, — цитируют «РИА «Новости» Комбарова. -Я ему посоветовал выбрать «Спартак». Думаю, он сделал всё правильно. Теперь от него зависит, как он проявит себя в команде, на тренировках и играх. Нет универсального совета как себя вести, чтобы все было хорошо.

В той команде, что сейчас собралась у «красно-белых», Соболь хорошо вписывается в систему построения игры. Он высокий, хорошо цепляется за мяч и скидывает его партнерам. «Спартак» играет уже в другой футбол: нет тики-таки, в приоритете не короткий и средний пас, а длинный, поэтому Саша будет полезен.

Соболев перешел в «Спартак» в конце января этого года из «Крыльев Советов» на правах аренды. Срок его арендного соглашения будет действовать до 30 июня. В 4 матчах за новый клуб он отметился тремя голевыми передачами.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200323/1569002576.html

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