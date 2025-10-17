Губерниев: «Станковича надо выгнать и все: чемодан, вокзал, Белград»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Деяна Станковича о критике в его адрес.

Ранее сербский специалист заявил, что в России к нему относятся негативно только из-за того, что он иностранец.

«К нему такое отношение, потому что он глупый. Умный человек такого не скажет. К Каррере было такое отношение? А к Гусу Хиддинку? Причем Станкович — серб, представитель братского народа. Но как говорится: «в семье не без Станковича». Удивило ли его интервью? Меня уже ничего не удивляет. Раньше я думал, что он плохой тренер, а выясняется, что он еще и глупый человек. С ним не надо спорить. Его надо выгнать и все: чемодан, вокзал, Белград», — сказал Губерниев «СЭ».

Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. Контракт 47-летнего специалиста рассчитан до лета 2027 года. После 11 туров РПЛ красно-белые набрали 18 очков и занимают 6-е место в таблице.