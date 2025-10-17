Экс-тренер «Барселоны» Шредер не возглавит «Спартак»

Как стало известно «СЭ», бывший тренер «Барселоны» Альфред Шредер был в списке кандидатов на место нового главного тренера «Спартака», однако специалист не возглавит красно-белых в случае увольнения Деяна Станковича.

В мае об интересе «Спартака» к Шредеру писал Legalbet.

Последним клубом 52-летнего специалиста был «Аль-Наср» из ОАЭ, который он покинул в мае 2025 года. Ранее нидерландец занимал должность главного тренера в «Аль-Айне», «Аяксе», «Брюгге», «Хоффенхайме» и «Твенте».

Также он работал ассистентом Рональда Кумана в «Барселоне», Эрика тен Хага в «Аяксе» и Юлиана Нагельсманна в «Хоффенхайме».