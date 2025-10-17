Губерниев о назначениях Некрасова и Мовсесьяна в «Спартак»: «Не дураки делать свою работу плохо»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначениях Сергея Некрасова и Андрея Мовсесьяна в «Спартак».

«Всякие перемены к лучшему. Люди нацепили на себя спартаковскую розочку. Они не дураки делать свою работу плохо. Иначе их снова выгонят. Думаю, Некрасов и Мовсесьян будут стараться приносить пользу «Спартаку». Для начала им надо выгнать Станковича и пригласить Талалаева или Черчесова. Надо договориться либо с Калининградом, либо с Грозным, вопрос компенсации», — сказал Губерниев «СЭ».

6 октября «Спартак» объявил о назначении Некрасова генеральным директором. 16 октября Мовсесьян назначен на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола. Последним местом работы специалиста был ЦСКА, где он занимал должности селекционера и спортивного директора с 2012 по 2024 год.