Орещук: «У «Динамо» появился какой-то рисунок игры. Думаю, команда может попасть в тройку»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился впечатлениями от матча бело-голубых с ЦСКА (2:1) в 17-м туре РПЛ.

«В матчах перед отпуском играют спустя рукава, а сегодня все было от ножа. В первые минуты ЦСКА здорово смотрелся, потом «Динамо» перехватило инициативу и уже ее не отпускало. У «Динамо» появился какой-то рисунок. Конечно, это не игра при Шварце. У Йокановича более рациональный футбол. Игра в середине у «Динамо» замедлилась. Думаю, команда может и в тройку попасть», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

«Динамо» занимает четвертое место в трунирной таблице РПЛ с 29 очками на счету.