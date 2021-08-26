Кафельников заявил, что Леонид Федун должен покинуть «Спартак»

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал поражение красно-белых от «Сочи» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ (1:2).

«Витория должен уйти из «Спартака»? Я уже 855 раз говорил: Федун должен покинуть клуб! Федун! Согласен ли я выкриками болельщиков? Болельщики всегда правы!», — сказал Кафельников «СЭ».

Москвичи потерпели третье поражение в сезоне. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.