Кафельников заявил, что Леонид Федун должен покинуть «Спартак»
20:47
Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал поражение красно-белых от «Сочи» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ (1:2).
«Витория должен уйти из «Спартака»? Я уже 855 раз говорил: Федун должен покинуть клуб! Федун! Согласен ли я выкриками болельщиков? Болельщики всегда правы!», — сказал Кафельников «СЭ».
Москвичи потерпели третье поражение в сезоне. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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