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Кафельников заявил, что Леонид Федун должен покинуть «Спартак»

20:47
Евгений Кафельников. Фото «СЭ»
Евгений Кафельников. Фото «СЭ»
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Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал поражение красно-белых от «Сочи» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ (1:2).

«Витория должен уйти из «Спартака»? Я уже 855 раз говорил: Федун должен покинуть клуб! Федун! Согласен ли я выкриками болельщиков? Болельщики всегда правы!», — сказал Кафельников «СЭ».

Москвичи потерпели третье поражение в сезоне. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

Спартак — Сочи

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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