«Акрон» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Акрон» и «Ахмат» сыграют в чемпионате России 15 марта

«Акрон» и «Ахмат» сыграют в 21-м туре РПЛ в воскресенье, 15 марта. Матч в Самаре на «Самара Арене» начинается в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Акрон» — «Ахмат» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Игру «Акрон» — «Ахмат» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 13.55 мск, за 5 минут до игры.

После 20 туров чемпионата России «Акрон» занимал 11-е место с 21 очком, предыдущим соперником тольяттинцев был «Спартак» (3:4). У «Ахмата» — 26 очков и девятая строчка, в предыдущем туре грозненцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2).