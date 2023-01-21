Губерниев: «Сейчас любой диалог РФС и УЕФА — это уже конструктив»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что 24 января состоится встреча представителей РФС и УЕФА.

По информации «СЭ», 24 января запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.

«РФС тут молодцы! Под лежачий камень вода не течет. С нами по-прежнему никто играть не будет, это естественно. Но это не значит, что нужно опустить руки. Молодцы, что не перешли в Азию, потому что там с нами бы тоже никто играть не стал. Поэтому мы должны сохранить рабочие контакты с УЕФА, вести диалог и пытаться быть членами европейской футбольной семьи. Тем более она с удовольствием принимает от нас членские взносы.

Сейчас любой диалог — это уже конструктив. От нас же не бегают, мы будем встречаться. От нас бегают пока только на футбольном поле. Но покуда санкции и есть отстранение, а также боязнь вторичных санкций, никто с нами в футбол играть не будет. Никакие венгры или болгары. Только совсем уж близкие страны из бывшего Советского Союза, и мы это уже испытывали», — сказал Губерниев Metaratings.ru.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.