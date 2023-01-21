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Сегодня, 18:20

Губерниев: «Сейчас любой диалог РФС и УЕФА — это уже конструктив»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что 24 января состоится встреча представителей РФС и УЕФА.

По информации «СЭ», 24 января запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.

«РФС тут молодцы! Под лежачий камень вода не течет. С нами по-прежнему никто играть не будет, это естественно. Но это не значит, что нужно опустить руки. Молодцы, что не перешли в Азию, потому что там с нами бы тоже никто играть не стал. Поэтому мы должны сохранить рабочие контакты с УЕФА, вести диалог и пытаться быть членами европейской футбольной семьи. Тем более она с удовольствием принимает от нас членские взносы.

Сейчас любой диалог — это уже конструктив. От нас же не бегают, мы будем встречаться. От нас бегают пока только на футбольном поле. Но покуда санкции и есть отстранение, а также боязнь вторичных санкций, никто с нами в футбол играть не будет. Никакие венгры или болгары. Только совсем уж близкие страны из бывшего Советского Союза, и мы это уже испытывали», — сказал Губерниев Metaratings.ru.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-seichas-lyuboi-dialog-rfs-i-uefa-eto-uzhe-konstruktiv-221673/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
РФС
Дмитрий Губерниев
УЕФА
4
5
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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