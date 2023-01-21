Канчельскис: «РПЛ — лига ниже среднего уровня»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис резко высказался об уровне российского футбола.

«Раньше наш футбол был в первой десятке лиг. Сейчас мы уже восьмидесятые, скоро будем на девяностом месте в мире! Сколько же у нас сказочников, которые говорили, что мы прогрессируем. Куда только? Вниз! Популизмом занимаются.

РПЛ — лига ниже среднего уровня, всем это ясно. Люди боятся признать это. Для меня лично ничего неудивительного, а для крикунов, которые сказки рассказывают, не все так однозначно, наверное. Футбольный бог нас наказывает — все заслуженно. Лучше скоро не будет, всем же понятно. Стоит задуматься об этом», — заявил Канчельскис «РБ Спорт».

Российская премьер-лига заняла 80-е место в рейтинге сильнейших лиг мира по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).