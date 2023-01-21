«Ростов» разгромил «Бунедкор» в товарищеском матче

«Ростов» одержал крупную победу в товарищеском матче с «Бунедкором» из Узбекистана (4:0).

В составе российской команды голы забили Николай Комличенко, Даниил Уткин, Егор Голенков и Дмитрий Полоз.

В следующем матче на сборах в ОАЭ «Ростов» сыграет против малазийского «Джохора». Встреча состоится 25 января.