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Орлов — об уходе Ловрена в «Лион»: «Не вижу никакой катастрофы»

Орлов поделился мнением об уходе Ловрена из «Зенита»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил переход защитника Деяна Ловрена в «Лион».

— Уход Ловрена — большая потеря для «Зенита»?

— Прежде всего нужно поблагодарить Деяна за его вклад в успехи «Зенита» последних лет. Он провел здесь хорошие годы. Своей игрой на чемпионате мира привлек к себе внимание «Лиона». Желаю ему удачи во Франции. Не забывайте о том, что Ловрен представлял РПЛ и «Зенит» на ЧМ, с хорватами завоевал медали. Это приличный пиар для питерской команды. Приятная история.

— Но как теперь быть «Зениту»?

— Я никакой катастрофы не вижу. Во-первых, работа по поиску центрального защитника уже ведется. Во-вторых, разгрузилась зарплатная ведомость. Возможно, будет приобретен молодой игрок. И даже не один. Посмотрим. Думаю, «Зенит» был в какой-то степени готов к такому повороту событий.

— Разве?

— Не случайно же Алипа подписали еще по ходу чемпионата мира. У меня тогда уже мелькнула мысль: значит, кто-то может уйти? Так и получилось. Остался Родригао. Теперь на нем будет держаться оборона. Есть Алип, Чистяков. Семак, как я понимаю, обозначил желание приобрести еще защитника. Ну и нужен еще и нападающий. На мой взгляд, «Зениту» надо усилить эти две позиции.

2 января стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Деян Ловрен
ФК Зенит
ФК Лион
Геннадий Орлов
2
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Динамо – Кр. Советов
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