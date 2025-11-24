Хиддинк о Симоняне: «Мы несколько раз проводили глубокие беседы. Он был скромным человеком с множеством прекрасных историй»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью легенды отечественного футбола Никиты Симоняна.

«Мои соболезнования семье и близким... Во время моего пребывания в России мы несколько раз проводили глубокие беседы. Он был скромным человеком с множеством прекрасных историй. Мне всегда было приятно общаться с ним!» — сказал Хиддинк «СЭ».

Симоняну было 99 лет. В качестве футболиста он выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и членом Клуба Григория Федотова (183 гола). Со «Спартаком» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958). В 1956 году Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в Мельбурне.

В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» (1962, 1969) и трижды победил в Кубке СССР (1963, 1965, 1971). В 1973 году Симонян привел ереванский «Арарат» к чемпионству и победе в Кубке СССР.