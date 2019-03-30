Дмитрий Аленичев: "Считаю, что ничья закономерна"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после игры 21-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:1) отметил закономерность результата. По его словам, удаление сказалось на действиях команды.
– Первый тайм был, можно сказать, немного скучный, особенно с нашей стороны, - цитирует Аленичева официальный сайт "Енисея". - Поскольку, считаю, что мои футболисты привыкали к естественному покрытию, учитывая, что мы практически всю неделю занимались в манеже на искусственном газоне, конечно, не сказаться это не могло. Поэтому первый тайм был равномерный по динамике, медленный – с нашей стороны. Учитывая то, как складывался второй тайм, удаление на нас повлияло. Поскольку этот отрезок мы сыграли лучше, агрессивнее, несмотря на то, что пропустили первыми. Потом нашли в себе силы, проявили характер, считаю, по делу сравняли счет. Считаю, что ничья закономерная в сегодняшнем матче.
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