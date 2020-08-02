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«Для меня это принципиально». Кокорин попросил Мирзова отдать ему 9-й номер в «Спартаке»

12:50
Александр Кокорин.
Александр Кокорин.
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Нападающий Александр Кокорин, который подписал контракт со «Спартаком», заявил, что хочет выступать в клубе под номером 9. В прошлом сезоне под этим номером играл полузащитник Резиуан Мирзов.

— Договариваемся, — сказал Кокорин в интервью YouTube-каналу «Спартака». — Позвонил Резиуану, попросил его отдать мне номер. Спросил, насколько для него это принципиально, потому что я с детства играю под этим номером. Для меня это прямо очень принципиально. Я даже руководство клуба об этом просил. Думаю, Резиуан с понимаем отнесся.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=N1ge1fSq6AE&feature=youtu.be

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