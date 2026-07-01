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Судейство

Сегодня, 19:56

Англия — ДР Конго: судья дважды не наказал африканцев пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Вратарь сборной ДР Конго Лионель Мпаси сбивает нападающего англичан Харри Кейна в своей штрафной.
Фото Reuters

На 39-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 Англия — ДР Конго судья Адхам Махадмех не назначил пенальти после контакта мяча с рукой конголезского игрока в штрафной площади.

Это случилось после скидки Нико О'Райлли — боровшийся с ним Ноа Садики развернулся и, не видя мяча, сыграл в него правой рукой.

Видеоассистенты Хамис Аль-Марри, Мохаммед Обаид Хадим и Джо Диккерсон провели проверку и в действия арбитра не вмешались.

Итоговое решение не наказывать сборную ДР Конго 11-метровым ударом спорное. В прошлом чемпионате России за такой контакт вполне могли назначить пенальти. С другой стороны, при желании можно назвать положение руки Садики естественным — характерным для его движения.

Уже вскоре в штрафной площади конголезцев произошел еще один момент, когда англичане требовали пенальти. Произошло это после падения Харри Кейна на 43-й минуте. Махадмех показал рукой, что нападающий нырнул. Значит, оснований для назначения 11-метрового удара нет. В этом эпизоде легче согласиться с судьей: форвард действительно пытался заработать фол и сам упал в штрафной площади. Однако если арбитр оценил его действия как симуляцию, странно, что англичанину не вынесено предупреждение.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Англия — ДР Конго.

Англия&nbsp;&mdash; ДР&nbsp;Конго: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026.Англия — ДР Конго: онлайн-трансляция матча 1/16 финала чемпионата мира
Чемпионат мира. 1/16 финала.
01 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Англия
ДР Конго

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