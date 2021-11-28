Дивеев: «Я в ЦСКА уже почти три года, но ни разу не побеждал «Зенит». Невозможно, чтобы так было и дальше»
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о предстоящем матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
«Я в ЦСКА уже почти три года, но ни разу не побеждал «Зенит». Ни разу! Для меня это очень больно. Отдам все силы — просто невозможно, чтобы так было и дальше. «Зенит» — фаворит, был чемпионом три раза подряд, но нужно отнимать у него очки, подарить победу нашим болельщикам», — приводит пресс-служба армейцев слова Дивеева.
Матч, который не нуждается в дополнительных представлениях. Сегодня сыграем с лидером чемпионата— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 28, 2021
? #ЦСКАзенит
? #РПЛ
? 20:00 мск
? #ВЭБарена
? Матч ТВ
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Матч ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня, 28 ноября. Начало встречи — в 20.00 (мск).
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