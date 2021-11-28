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Владимир Пономарев: «Не вижу потенциальных возможностей ЦСКА приблизиться к лидерам»

Ветеран ЦСКА Пономарев высказался об игре команды в этом сезоне
11:18
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Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о расположении российских команд в турнирной таблице РПЛ.

«Сыграли всего 15 туров. Вся борьба за чемпионство в РПЛ еще впереди. Конечно, конкуренты отскакивают от «Зенита», все им на руку. Хотя они всего на три очка впереди от «Динамо», еще «Сочи» может приблизиться. «Зенит» тоже не вечен, можно сказать. Вся борьба впереди, ничего существенного не произошло.

Я пока не вижу потенциальных возможностей ЦСКА приблизиться к лидерам. С такой посредственной игрой быть в лидерах очень тяжело. Войти в пятерку, где разыгрываются еврокубки, будет проблематично», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

Сегодня, 28 ноября, в 16-м туре РПЛ ЦСКА примет на своем поле «Зенит», который лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 33 очка. ЦСКА с 24 очками идет на шестом месте.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/ponomarev-poka-ne-vizhu-vozmozhnostey-tsska-priblizitsya-k-lideram

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Виктория Кравченко все материалы автора

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