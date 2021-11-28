Владимир Пономарев: «Не вижу потенциальных возможностей ЦСКА приблизиться к лидерам»
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о расположении российских команд в турнирной таблице РПЛ.
«Сыграли всего 15 туров. Вся борьба за чемпионство в РПЛ еще впереди. Конечно, конкуренты отскакивают от «Зенита», все им на руку. Хотя они всего на три очка впереди от «Динамо», еще «Сочи» может приблизиться. «Зенит» тоже не вечен, можно сказать. Вся борьба впереди, ничего существенного не произошло.
Я пока не вижу потенциальных возможностей ЦСКА приблизиться к лидерам. С такой посредственной игрой быть в лидерах очень тяжело. Войти в пятерку, где разыгрываются еврокубки, будет проблематично», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.
Сегодня, 28 ноября, в 16-м туре РПЛ ЦСКА примет на своем поле «Зенит», который лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 33 очка. ЦСКА с 24 очками идет на шестом месте.
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Дополнительная информация:
https://betonmobile.ru/ponomarev-poka-ne-vizhu-vozmozhnostey-tsska-priblizitsya-k-lideram
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