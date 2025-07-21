Безуглов рассказал, почему Дивеев не сыграет с «Оренбургом»: «Цена рядового (раз без фола) единоборства»

Защитник Игорь Дивеев и хавбек Родриго Вильягра по медицинским показаниям не сыграют в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Дивеев получил неприятное повреждение в матче за Суперкубок России против «Краснодара». Вильягра продолжает восстановление после травмы, полученной в матче с «ОФК Белград», — сказал главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов клубной пресс-службе.

Матч «Оренбург» — ЦСКА пройдет 21 июля. Начало — в 17.30 мск.

Ашурова Карина