Агкацев стал обладателем премии «Вратарь года» имени Льва Яшина

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев стал обладателем премии «Вратарь года» имени Льва Яшина сезона-2024/25, сообщает «Коммерсантъ».

По итогам прошедшего сезона 23-летний голкипер стал чемпионом России. На его счету 34 матча во всех турнирах, 17 из которых он отыграл на ноль. Также Агкацев стал лучшим по проценту отраженных пенальти в РПЛ, отбив три 11-метровых удара из пяти.

В сезоне-2023/24 обладателем награды также стал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, на данный момент выступающий за «ПСЖ».