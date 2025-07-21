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21 июля 2025, 17:07

Агкацев стал обладателем премии «Вратарь года» имени Льва Яшина

Сергей Ярошенко

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев стал обладателем премии «Вратарь года» имени Льва Яшина сезона-2024/25, сообщает «Коммерсантъ».

По итогам прошедшего сезона 23-летний голкипер стал чемпионом России. На его счету 34 матча во всех турнирах, 17 из которых он отыграл на ноль. Также Агкацев стал лучшим по проценту отраженных пенальти в РПЛ, отбив три 11-метровых удара из пяти.

В сезоне-2023/24 обладателем награды также стал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, на данный момент выступающий за «ПСЖ».

Источник: Коммерсантъ
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Станислав Агкацев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
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И К Ж
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Оренбург

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