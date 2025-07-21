Агаларов: «Махачкалинское «Динамо» — один из главных претендентов на вылет? Так говорили и в прошлом сезоне»

Нападающий «Динамо» Махачкала Гамид Агаларов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о задачах команды на сезон.

— Многие эксперты считают, что «Динамо» Махачкала — один из главных претендентов на вылет.

— Так говорили и в прошлом сезоне. Реагировать на это или расстраиваться не вижу смысла. Можно себя в такую глубокую яму закопать этими переживаниями!

— Насколько тяжело на команде сказывается уход Касинтуры и Гаджиева?

— Это футбол. Насколько это серьезно скажется на нас, мы сможем понять только по истечении определенного времени. Наша задача на сезон — побеждать в каждом матче, добиваться максимального результата, — сказал Агаларов «СЭ».

«Динамо» Махачкала проиграло в 1-м туре «Спартаку» (0:1). 27 июля махачкалинская команда в гостях сыграет с «Оренбургом».