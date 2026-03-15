Брейдо об удалении Челестини: «Ему надо было стоять в стороне? Лидер коллектива не может так поступить»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал инцидент, который произошел в концовке матча 21-го тура РПЛ против «Балтики». По его словам, главный тренер калининградцев Андрей Талалаев намеренно провоцировал конфликт.

Игра прошла 14 марта в Калининграде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В добавленное время Талалаев подхватил мяч, который вышел за пределы поля, и с силой выбил его на трибуны. Это спровоцировало массовую потасовку, в ходе которой Талалаев и главный тренер армейцев Фабио Челестини получили по красной карточке.

«Я немного удивлен, что это обсуждалось. На мой взгляд, а я говорю с точки зрения человека, который стоял от этого момента в 10 метрах, мы видим, что Талалаев провоцирует ситуацию. Дальше начинается заваруха, и пошла практически ситуация стенка на стенку. Игроки начали все толкаться. Что в этом моменте делать Челестини? Оставаться в стороне и стоять руки в боки? Ни один лидер коллектива не может так поступить», — приводит matchtv.ru слова Брейдо.

Он подчеркнул, что Челестини подошел к месту событий спокойным шагом, чтобы попытаться поговорить и разобраться в ситуации.

«И после этого товарищ Нагайцев, ассистент Талалаева, дважды довольно в агрессивной манере толкает Фабио. Не то, как он сказал во флеше, что «попросил покинуть техническую зону». Это было совсем не так», — отметил Брейдо.

По словам представителя ЦСКА, Челестини после этого спокойно отошел к судье и вернулся на место, потасовка к тому моменту практически завершилась, но затем арбитр показал тренеру красную карточку. Брейдо также обратил внимание на поведение самого Талалаева после матча.

«А после этого Андрей Викторович показывал жесты, пальчиком тыкал Фабио. Что-то там в подтрибунном помещении пытался сделать. Давайте об этом говорить. В какой раз Талалаева вызывают на КДК? В пятый раз за сезон?» — добавил он.

Ранее Брейдо заявил, что ЦСКА намерен обжаловать удаление Челестини в матче против «Балтики».

После 21 тура ЦСКА с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате армейцы проведут 21 марта дома против махачкалинского «Динамо».

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