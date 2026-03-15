Шпилевский после победы «Пари НН»: «Впереди матч с «Краснодаром» — действовать будем дерзко»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский остался доволен уверенной победой над «Крыльями Советов» (3:0) в 21-м туре РПЛ, но призвал команду не расслабляться в преддверии выезда у «Краснодару».

«В первые 20 минут я ошибся в структуре прессинга, потом мы внесли изменения, и игра с нашей стороны была контролируемая. Поздравляю с победой, но нельзя расслабляться, впереди нас ждет интересный матч с «Краснодаром». Наслышан, что там фантастический стадион — уже в предвкушении увидеть. Также буду рад встрече с Хуаном Боселли. Будем стараться следовать нашему стилю, играть в наш футбол, действовать дерзко», — цитирует Шпилевского пресс-служба клуба.

Отвечая на вопрос о смене психологии команды, тренер подчеркнул, что результат приходит благодаря системной работе.

«Команде всегда приятно и легче, когда получается и когда есть положительный результат. Но я верю, прежде всего, в кропотливую работу, которую мы проделываем. У нас был длительный период подготовки зимой, он был очень важен. Ребята меняются, отходят от прежних привычек. Рад, что появился результат. Но я сторонник того, чтобы оставаться на земле и двигаться дальше. Не нужно думать, что мы достигли чего-то. Впереди еще девять важных матчей», — добавил Шпилевский.

«Пари НН» набрал 20 очков и располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородцы сыграют с «Краснодаром» 21 марта.

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