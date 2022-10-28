Динияр Билялетдинов — о «Зените»: «В нужный момент надавит педальку — и умчится далеко-далеко»

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в интервью «СЭ» оценил перспективы «Зенита» сохранить чемпионский титул.

— Вряд ли что-то помешает «Зениту» в пятый раз подряд стать чемпионом. Да, иногда петербуржцы могут оступиться. Но все равно у них огромный запас прочности. В нужный момент надавят педальку — и умчатся далеко-далеко. И по уровню финансирования, и по глубине состава «Зениту» в России сегодня нет равных. Ни одна линия не проседает, плюс ребята на кураже. 43 забитых мяча за 14 матчей — фантастический результат!

По итогам 14 матчей «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице и опережает ближайшего преследователя — «Спартак» — на 7 очков.