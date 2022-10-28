Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:00

Динияр Билялетдинов — о Соболеве: «Единственное, что не нравится в его игре, — бесконечные падения»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в интервью «СЭ» назвал лучшего игрока РПЛ на данный момент.

— Кто сейчас лучший игрок чемпионата?

— Многие будут выбирать между Промесом и Малкомом. Оба действительно выглядят мощно, набрали уже кучу очков по системе «гол плюс пас». Но от этих футболистов априори ждут яркой игры.

А я назову Соболева. Пусть забил поменьше, чем голландец и бразилец, зато прогрессирует. Спартаковский форвард не слишком одарен с точки зрения скорости или дриблинга. Но нащупал свои сильные качества и по сравнению с прошлым сезоном сделал шаг вперед.

Напрашивается параллель с Дзюбой. С годами тот понял, что его главный козырь — силовое давление в штрафной площади. Ему даже прыгать не надо. Отрывается от земли на спичечный коробок — и благодаря высокому росту спокойно выигрывает верховую борьбу. А дальше удар либо скидка партнеру.

У Соболева другая фишка — выбор позиции. Умение вовремя оказаться в нужном месте. В «Спартаке» есть футболисты, способные вложить мяч точно в ногу. Соболев чувствует эти моменты, успевает отклеиться от опекуна — и пробить.

Единственное, что не нравится в его игре, — бесконечные падения. При таких габаритах можно и получше стоять на ногах. Если он хочет играть в Европе, с нырками надо заканчивать. Там подобные фокусы не то что не приветствуются, наоборот, в минус идут.

Александр Соболев. Динияр Билялетдинов: «Соболев — лучший игрок чемпионата. Но с нырками надо заканчивать»

Александр Соболев
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За «Ман Сити» играл чудом выживший немецкий солдат. Удивительная судьба Траутманна
Российских волейболистов не допустили до отбора на Олимпиаду в Париже
В Сети появилось фото израильского паспорта Ксении Собчак
Путин указал на предпринятые Западом шаги на обострение ситуации в мире
Путин назвал хамством открытое признание Запада в финансировании переворота на Украине
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Динияр Билялетдинов — о «Зените»: «В нужный момент надавит педальку — и умчится далеко-далеко»
Динияр Билялетдинов — о «Спартаке»: «С «Зенитом» тягаться пока нереально, но за медали зацепиться должны»
Просто Славиша. Какой он — настоящий Йоканович? Колонка Казакова
Экзамен на зрелость для «быков» с «Зенитом» и два московских дерби с поблекшими вывесками. Интриги 15-го тура
Динияр Билялетдинов — о «Локомотиве»: «Жилы рвут единицы»
Динияр Билялетдинов: «Соболев — лучший игрок чемпионата. Но с нырками надо заканчивать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Динияр Билялетдинов — о «Зените»: «В нужный момент надавит педальку — и умчится далеко-далеко»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости