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Динияр Билялетдинов — о «Спартаке»: «С «Зенитом» тягаться пока нереально, но за медали зацепиться должны»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Оренбурга», «Крыльев» и «Спартака» в чемпионате России.

— Кто в РПЛ за 14 туров вас особенно восхитил?

— Не могу сказать, что кто-то прямо потряс воображение. Все ровненько, предсказуемо, без каких-то всплесков. Отмечу разве что «Оренбург». Укрепившись качественными легионерами из Латинской Америки, он забыл об «автобусах», играет задорно. Приятно наблюдать. Как и за «Крыльями». Но у этих команд отсутствует баланс между обороной и атакой. Отсюда и скромное место в таблице.

На «Спартак» сейчас тоже смотреть интересно. Вот он как раз хорош в переходных фазах, да и вообще при Абаскале преобразился. Мы снова видим комбинационный футбол, все через пас. Отличная молодежь подросла — Литвинов, Игнатов, Денисов, Мелешин, Зорин. В прекрасной форме Промес, на глазах прибавляет Соболев. С «Зенитом» тягаться пока нереально, но за медали спартаковцы зацепиться должны.

Александр Соболев. Динияр Билялетдинов: «Соболев — лучший игрок чемпионата. Но с нырками надо заканчивать»

Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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