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Динияр Билялетдинов: «Наверное, Ньямси удалось привлечь в «Локомотив» деньгами»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный переход защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси в московский клуб.

«Трудно сказать, какие качества у этого футболиста Ньямси. Центральный защитник нужен «Локомотиву». Скаутская служба работает, потому берут такого игрока. Оборону нужно было усилить. Понятно, что сейчас нельзя подписывать суперевропейских футболистов. Может, Ньямси удалось привлечь деньгами. Еврокубков сейчас нет, остается рассчитывать на большую зарплату», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что французский защитник перейдет в «Локомотив» из «Страсбура» за 3,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 13 матчей в лиге 1.

Источник: РБ Спорт
Динияр Билялетдинов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Страсбур
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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