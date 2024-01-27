Динияр Билялетдинов: «Наверное, Ньямси удалось привлечь в «Локомотив» деньгами»

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный переход защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси в московский клуб.

«Трудно сказать, какие качества у этого футболиста Ньямси. Центральный защитник нужен «Локомотиву». Скаутская служба работает, потому берут такого игрока. Оборону нужно было усилить. Понятно, что сейчас нельзя подписывать суперевропейских футболистов. Может, Ньямси удалось привлечь деньгами. Еврокубков сейчас нет, остается рассчитывать на большую зарплату», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что французский защитник перейдет в «Локомотив» из «Страсбура» за 3,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 13 матчей в лиге 1.