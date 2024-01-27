Источник: Абаскаль не рассматривал предложение «Кадиса» всерьез

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль всерьез не рассматривал предложение «Кадиса», так как ему нравится работать в Москве, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что 34-летний специалист может возглавить испанский клуб, однако позже на этот пост был назначен Маурисио Пеллегрино.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 18 туров текущего чемпионата России красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.