«Локомотив» подпишет защитника Ньямси из «Страсбура» за 3,5 миллиона евро

Защитник «Страсбура» трансфер защитника Жерзино Ньямси может продолжать карьеру в «Локомотиве», сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, московский клуб готов заплатить за 27-летнего француза 3,5 миллиона евро без учета бонусов, срок контракта составит 3,5 года. Сообщается, что защитник уже получил российскую визу и скоро должен прилететь на медосмотр.

В текущем сезоне Ньямси провел 13 матчей и не отметился результативными действиями, заработав желтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.