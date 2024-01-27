Камоцци считает, что Угальде может стать ценным игроком для «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал возможный трансфер форварда «Твенте» Манфреда Угальде в московский клуб.

«Угальде может стать ценным игроком для «Спартака». Но нам нужно понять, как Абаскаль намерен использовать его, чтобы игрок смог оказать влияние на чемпионат», — цитирует Камоцци betonmobile.ru.

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 5 миллионов евро.