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Сегодня, 17:05

Камоцци считает, что Угальде может стать ценным игроком для «Спартака»

Руслан Минаев
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал возможный трансфер форварда «Твенте» Манфреда Угальде в московский клуб.

«Угальде может стать ценным игроком для «Спартака». Но нам нужно понять, как Абаскаль намерен использовать его, чтобы игрок смог оказать влияние на чемпионат», — цитирует Камоцци betonmobile.ru.

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 5 миллионов евро.

Источник: betonmobile.ru
ФК Спартак (Москва)
Манфред Угальде
Франко Камоцци
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
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