Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение «Рубина» от «Уфы» (1:2) в рамках 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«Наверное, влияние на результат команды оказал отъезд большого количества легионеров. Заменить их не удалось. Это означает, что зависимость от иностранных игроков велика. «Рубин» не показывал игру, которая смогла бы переломить удачу. Команда текла по течению. Главный тренер оказался заложником ситуации. Удача сегодня была на стороне «Уфы». Незабитый пенальти — вопрос психологии. Это большая ответственность была. Он же забил первый пенальти. Так бывает. Это не первый и не последний раз в футболе. Не первый раз уже все складывает не в пользу «Рубина», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Благодаря победе «Уфа» избежала прямого вылета в ФНЛ и заняла 14-е место в турнирной таблице с 30 очками. Команда сыграет в стыковых матчах с «Оренбургом», занявшим третью строчку в ФНЛ.

«Рубин» закончил сезон на 15-м месте с 29 очками и вылетел в ФНЛ напрямую.