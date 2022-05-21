«Сочи» — 14-й призер в истории чемпионатов России
«Сочи» разгромил в матче последнего тура «Динамо» (5:1) и завоевала первые в клубной истории медали чемпионата.
Команда Владимира Федотова стала 14-й командой, которой удалось выиграть медали турнира. Первое место и по количеству (19) и по качеству (10 золотых) удерживает «Спартак», по числу подиумов второй ЦСКА, по количеству побед — второй «Зенит».
Все призеры чемпионатов России
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1. Спартак
|
10
|
6
|
3
|
19
|
2. Зенит
|
8
|
3
|
4
|
15
|
3. ЦСКА
|
6
|
8
|
3
|
17
|
4. Локомотив
|
3
|
6
|
6
|
15
|
5. Рубин
|
2
|
0
|
2
|
4
|
6. Спартак Вл/Спартак-Алания/Алания
|
1
|
2
|
0
|
3
|
7. Ротор
|
0
|
2
|
1
|
3
|
8. Динамо
|
0
|
1
|
5
|
6
|
9. Ростов
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Сочи
|
0
|
1
|
0
|
1
|
11. Краснодар
|
0
|
0
|
3
|
3
|
12. Анжи
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Крылья Советов
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Торпедо
|
0
|
0
|
1
|
1
|
30
|
30
|
30
|
90
Сочинцы взяли серебро в третьем для себя сезоне премьер-лиги. Быстрее до наград добирались призеры первого сезона («Спартаки» из Москвы и Владикавказа и «Динамо»), «Ротор» и «Рубин». Дольше всех — 22 сезона в высшем дивизионе — награды (пока единственной!) ждал «Ростов».
Сезоны первых медалей команды в чемпионате России
|
Команда
|
Медали
|
Первая медаль
|
Сезон
|
Спартак
|
19
|
Золото (1992)
|
1-й
|
Спартак Вл/Спартак-Алания/Алания
|
3
|
Серебро (1992)
|
1-й
|
Динамо
|
6
|
Бронза (1992)
|
1-й
|
Ротор
|
3
|
Серебро (1993)
|
2-й
|
Локомотив
|
15
|
Бронза (1994)
|
3-й
|
ЦСКА
|
17
|
Серебро (1998)
|
7-й
|
Торпедо
|
1
|
Бронза (2000)
|
9-й
|
Зенит
|
15
|
Бронза (2001)
|
7-й
|
Рубин
|
4
|
Бронза (2003)
|
1-й
|
Крылья Советов
|
1
|
Бронза (2004)
|
13-й
|
Анжи
|
1
|
Бронза (2012/13)
|
6-й
|
Краснодар
|
3
|
Бронза (2014/15)
|
4-й
|
Ростов
|
1
|
Серебро (2015/16)
|
22-й
|
Сочи
|
1
|
Серебро (2021/22)
|
3-й
Бронзовым призером чемпионата стало «Динамо», которое прервало 12-летнюю безмедальную серию. Бело-голубые обновили свой рекорд по сезонам между двумя пьедесталами. Шесть лет разделяло медали у «Локомотива», по четыре года — у «Рубина» и «Спартака».
Самые большие паузы между медалями чемпионатов России
|
Команда
|
Начало серии
|
Конец серии
|
Сезоны без медалей
|
Динамо
|
Бронза-2008
|
Бронза-2021/22
|
12
|
Динамо
|
Бронза-1997
|
Бронза-2008
|
10
|
Локомотив
|
Бронза-2006
|
Бронза-2013/14
|
6
|
Рубин
|
Бронза-2003
|
Золото-2008
|
4
|
Спартак
|
Серебро-20211/12
|
Золото-2016/17
|
4
|
Зенит
|
Серебро-2003
|
Золото-2007
|
3
|
Локомотив
|
Бронза-2013/14
|
Золото-2017/18
|
3
|
Краснодар
|
Бронза-2014/15
|
Бронза-2018/19
|
3
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0