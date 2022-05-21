«Сочи» — 14-й призер в истории чемпионатов России

«Сочи» разгромил в матче последнего тура «Динамо» (5:1) и завоевала первые в клубной истории медали чемпионата.

Команда Владимира Федотова стала 14-й командой, которой удалось выиграть медали турнира. Первое место и по количеству (19) и по качеству (10 золотых) удерживает «Спартак», по числу подиумов второй ЦСКА, по количеству побед — второй «Зенит».

Все призеры чемпионатов России

З С Б Всего 1. Спартак 10 6 3 19 2. Зенит 8 3 4 15 3. ЦСКА 6 8 3 17 4. Локомотив 3 6 6 15 5. Рубин 2 0 2 4 6. Спартак Вл/Спартак-Алания/Алания 1 2 0 3 7. Ротор 0 2 1 3 8. Динамо 0 1 5 6 9. Ростов 0 1 0 1 Сочи 0 1 0 1 11. Краснодар 0 0 3 3 12. Анжи 0 0 1 1 Крылья Советов 0 0 1 1 Торпедо 0 0 1 1 30 30 30 90

Сочинцы взяли серебро в третьем для себя сезоне премьер-лиги. Быстрее до наград добирались призеры первого сезона («Спартаки» из Москвы и Владикавказа и «Динамо»), «Ротор» и «Рубин». Дольше всех — 22 сезона в высшем дивизионе — награды (пока единственной!) ждал «Ростов».

Сезоны первых медалей команды в чемпионате России

Команда Медали Первая медаль Сезон Спартак 19 Золото (1992) 1-й Спартак Вл/Спартак-Алания/Алания 3 Серебро (1992) 1-й Динамо 6 Бронза (1992) 1-й Ротор 3 Серебро (1993) 2-й Локомотив 15 Бронза (1994) 3-й ЦСКА 17 Серебро (1998) 7-й Торпедо 1 Бронза (2000) 9-й Зенит 15 Бронза (2001) 7-й Рубин 4 Бронза (2003) 1-й Крылья Советов 1 Бронза (2004) 13-й Анжи 1 Бронза (2012/13) 6-й Краснодар 3 Бронза (2014/15) 4-й Ростов 1 Серебро (2015/16) 22-й Сочи 1 Серебро (2021/22) 3-й

Бронзовым призером чемпионата стало «Динамо», которое прервало 12-летнюю безмедальную серию. Бело-голубые обновили свой рекорд по сезонам между двумя пьедесталами. Шесть лет разделяло медали у «Локомотива», по четыре года — у «Рубина» и «Спартака».

Самые большие паузы между медалями чемпионатов России