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Сегодня, 20:25

«Сочи» — 14-й призер в истории чемпионатов России

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Сочи» разгромил в матче последнего тура «Динамо» (5:1) и завоевала первые в клубной истории медали чемпионата.

Команда Владимира Федотова стала 14-й командой, которой удалось выиграть медали турнира. Первое место и по количеству (19) и по качеству (10 золотых) удерживает «Спартак», по числу подиумов второй ЦСКА, по количеству побед — второй «Зенит».

Все призеры чемпионатов России

З

С

Б

Всего

1. Спартак

10

6

3

19

2. Зенит

8

3

4

15

3. ЦСКА

6

8

3

17

4. Локомотив

3

6

6

15

5. Рубин

2

0

2

4

6. Спартак Вл/Спартак-Алания/Алания

1

2

0

3

7. Ротор

0

2

1

3

8. Динамо

0

1

5

6

9. Ростов

0

1

0

1

Сочи

0

1

0

1

11. Краснодар

0

0

3

3

12. Анжи

0

0

1

1

Крылья Советов

0

0

1

1

Торпедо

0

0

1

1

30

30

30

90

Сочинцы взяли серебро в третьем для себя сезоне премьер-лиги. Быстрее до наград добирались призеры первого сезона («Спартаки» из Москвы и Владикавказа и «Динамо»), «Ротор» и «Рубин». Дольше всех — 22 сезона в высшем дивизионе — награды (пока единственной!) ждал «Ростов».

Сезоны первых медалей команды в чемпионате России

Команда

Медали

Первая медаль

Сезон

Спартак

19

Золото (1992)

1-й

Спартак Вл/Спартак-Алания/Алания

3

Серебро (1992)

1-й

Динамо

6

Бронза (1992)

1-й

Ротор

3

Серебро (1993)

2-й

Локомотив

15

Бронза (1994)

3-й

ЦСКА

17

Серебро (1998)

7-й

Торпедо

1

Бронза (2000)

9-й

Зенит

15

Бронза (2001)

7-й

Рубин

4

Бронза (2003)

1-й

Крылья Советов

1

Бронза (2004)

13-й

Анжи

1

Бронза (2012/13)

6-й

Краснодар

3

Бронза (2014/15)

4-й

Ростов

1

Серебро (2015/16)

22-й

Сочи

1

Серебро (2021/22)

3-й

Бронзовым призером чемпионата стало «Динамо», которое прервало 12-летнюю безмедальную серию. Бело-голубые обновили свой рекорд по сезонам между двумя пьедесталами. Шесть лет разделяло медали у «Локомотива», по четыре года — у «Рубина» и «Спартака».

Самые большие паузы между медалями чемпионатов России

Команда

Начало серии

Конец серии

Сезоны без медалей

Динамо

Бронза-2008

Бронза-2021/22

12

Динамо

Бронза-1997

Бронза-2008

10

Локомотив

Бронза-2006

Бронза-2013/14

6

Рубин

Бронза-2003

Золото-2008

4

Спартак

Серебро-20211/12

Золото-2016/17

4

Зенит

Серебро-2003

Золото-2007

3

Локомотив

Бронза-2013/14

Золото-2017/18

3

Краснодар

Бронза-2014/15

Бронза-2018/19

3

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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