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Динияр Билялетдинов назвал форварда «Оренбурга» Сычевого главным открытием сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением об осенней части сезона-2022/23 в РПЛ и назвал футболиста, который удивил его больше всего.

«Из игроков выделю Сычевого, он забил много разноплановых мячей. Не знаю, надо ли ему менять клуб зимой. Нужно доиграть этот сезон, а потом решать. В прошлом розыгрыше чемпионата России был Агаларов, потом он перешел в новый клуб и не пошло. Не могу сказать, что «Ахмат» — это топ-клуб для российского чемпионата, но даже там у Гамида не получается. Нападающий — это прежде всего голы. «Оренбург» — яркая команда в атаке. Многие топ-клубы находятся под большим давлением, и непонятно, справится ли с ним Сычевой», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров с Квинси Промесом из «Спартака». Оба футболиста забили по 14 голов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-v-e-tom-sezone-udivil-lokomotiv-iz-igrokov-vy-delyu-sy-chevogo/

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Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Владимир Сычевой
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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