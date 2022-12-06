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Билялетдинов: «Сомневаюсь, что Мозес и Кейта вернутся весной в «Спартак»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов объяснил, почему красно-белые ищут центрального защитника.

«Все говорят про красно-белых, мне на них, если честно, все равно. «Спартак» — народная команда? Ну-ну. Ну, ищут и ищут они футболиста на позицию центрального защитника, и ладно. Там сейчас играет Джикия, Литвинов и Мевля. Наверное, им нужен еще защитник для полной укомплектованности состава ко второй половине сезона, чтобы был какой-то запас прочности», — приводит Metaratings.ru слова Билялетдинова.

Также он оценил вероятность возвращения Виктора Мозеса и Кейта Бальде в состав «Спартака» весной.

«Сомневаюсь, что Мозес и Кейта вернутся весной в «Спартак». У красно-белых и сейчас состав нормальный. Не знаю, будет ли возвращение усилением, тем более они были травмированные и долго не играли. Не думаю, что в этих футболистах есть большая необходимость на данный момент», — добавил специалист.

Мозес выбыл из строя команды до конца года из-за травмы. Полузащитник перенес операцию на ахилловом сухожилии. Нападающий Бальде был дисквалифицирован за допинг на три месяца — с 15 сентября по 5 декабря 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-somnevayus-chto-mozes-i-keyta-vernutsya-vesnoy-v-spartak--1433115/

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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