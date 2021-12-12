«Зенит» не проигрывает московским клубам 13 матчей подряд
«Зенит» сыграл вничью с «Динамо» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 1:1.
Таким образом, петербуржцы не проигрывают клубам из Москвы 13 встреч подряд, одержав девять побед и четыре раза сыграв вничью.
В последний раз сине-бело-голубые терпели поражение от московского клуба 26 августа 2020 года. Тогда они проиграли «Динамо» в гостях со счетом 0:1.
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