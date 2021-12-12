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«Зенит» ушел на зимний перерыв на первом месте: турнирная таблица РПЛ после матча лидеров

16:01
12 декабря. Москва. «Динамо» — «Зенит» — 1:1. Лидеры РПЛ сыграли вничью. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 декабря. Москва. «Динамо» — «Зенит» — 1:1. Лидеры РПЛ сыграли вничью. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России — 1:1.

Таким образом, отрыв лидирующих в турнирной таблице питерцев (38 очков) от идущих вторыми москвичей (36 очков) сохранился — 2 очка.

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

18

11

5

2

44-20

38

2

Динамо

18

11

3

4

33-20

36

3

ЦСКА

18

9

3

6

21-16

30

4

Краснодар

17

8

4

5

29-18

28

5

Сочи

17

9

1

7

27-21

28

6

Крылья Советов

18

8

3

7

22-18

27

7

Локомотив

17

6

7

4

22-19

25

8

Ахмат

17

8

0

9

20-23

24

9

Спартак

17

6

5

6

20-23

23

10

Рубин

18

6

4

8

23-27

22

11

Урал

18

4

7

7

12-18

19

12

Арсенал Т

18

5

4

9

21-35

19

13

Ростов

18

4

6

8

30-35

18

14

Нижний Новгород

17

5

3

9

18-30

18

15

Уфа

17

3

7

7

17-24

16

16

Химки

17

2

8

7

15-27

14

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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