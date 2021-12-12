«Зенит» ушел на зимний перерыв на первом месте: турнирная таблица РПЛ после матча лидеров
«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России — 1:1.
Таким образом, отрыв лидирующих в турнирной таблице питерцев (38 очков) от идущих вторыми москвичей (36 очков) сохранился — 2 очка.
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
18
|
11
|
5
|
2
|
44-20
|
38
|
2
|
Динамо
|
18
|
11
|
3
|
4
|
33-20
|
36
|
3
|
ЦСКА
|
18
|
9
|
3
|
6
|
21-16
|
30
|
4
|
Краснодар
|
17
|
8
|
4
|
5
|
29-18
|
28
|
5
|
Сочи
|
17
|
9
|
1
|
7
|
27-21
|
28
|
6
|
Крылья Советов
|
18
|
8
|
3
|
7
|
22-18
|
27
|
7
|
Локомотив
|
17
|
6
|
7
|
4
|
22-19
|
25
|
8
|
Ахмат
|
17
|
8
|
0
|
9
|
20-23
|
24
|
9
|
Спартак
|
17
|
6
|
5
|
6
|
20-23
|
23
|
10
|
Рубин
|
18
|
6
|
4
|
8
|
23-27
|
22
|
11
|
Урал
|
18
|
4
|
7
|
7
|
12-18
|
19
|
12
|
Арсенал Т
|
18
|
5
|
4
|
9
|
21-35
|
19
|
13
|
Ростов
|
18
|
4
|
6
|
8
|
30-35
|
18
|
14
|
Нижний Новгород
|
17
|
5
|
3
|
9
|
18-30
|
18
|
15
|
Уфа
|
17
|
3
|
7
|
7
|
17-24
|
16
|
16
|
Химки
|
17
|
2
|
8
|
7
|
15-27
|
14
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
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