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«Динамо» выйдет на матч с «Ростовом» в белой форме

12:30
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«Ростов» сыграет в желтой форме в матче 11-го тура чемпионата России с «Динамо». Москвичи же выступят в белом комплекте.

Игра «Ростов» — «Динамо» начнется 28 сентября в 16:30. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи

Ростов — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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