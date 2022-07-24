«Локомотив» — «Ростов»: стартовые составы команд

«Локомотив» на своем поле примет «Ростов» в рамках 2-го тура чемпионата России по футболу. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Фассон, Баринов, Бека-Бека, Миранчук, Керк, Камано, Изидор.

Запасные: Гильерме, Савин, Магкеев, Тикнизян, Мампасси, Куликов, бабкин, Марадишвили, Петров, Карпукас, Игнатьев, Раконьяц.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Миронов, Уткин, тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.

Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Лангович, Мухин, Мелехин, Байрамян, Щетинин, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.