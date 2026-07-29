Президент Аргентины Милей заявил, что правительства США и Бразилии финансируют кампанию против сборной страны

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что критика в адрес национальной команды во время чемпионата мира-2026 была частью скоординированной кампании, которую финансировали Демократическая партия США, а также правительства Бразилии и Мексики.

«Это работа прогрессивных умов, которые не хотят, чтобы идеи свободы побеждали», — цитирует политика The Guardian.

По его словам, основное финансирование кампании обеспечило правительство президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Сборная Аргентины дошла до финала чемпионата мира 2026 года, где в дополнительное время уступила Испании со счетом 0:1.