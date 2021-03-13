«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» и вышел на второе место в турнирной таблице
«Спартак» переиграл «Динамо» в центральном матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 2:1. Красно-белые одержали волевую победу в гостевом матче.
Первый гол влетел в ворота «Спартака»: автогол на свой счет записал Павел Маслов. В середине первого тайма Виктор Мозес выровнял положение.
Во второй половине «Спартак» получил право на пенальти. Его реализовал Александр Соболев.
Одиннадцатиметровый был назначен за игру Дмитрием Скопинцевым рукой в своей штрафной. Главный арбитр встречи Сергей Иванов зафиксировал нарушение после подсказки ВАР.
«Спартак» набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА. Красно-белые отстают на четыре очка от лидирующего «Зенита».
У «Динамо» осталось 36 баллов (пятое место).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
22-й тур
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Маслов, 18 — в свои ворота (1:0). Мозес, 30 (1:1). Соболев, 63 — с пенальти (1:2).
«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Варела, 51), Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Захарян, Моро (Тюкавин, 67), Шиманьски, Фомин (Комличенко, 81), Лесовой, Грулев (Нжи, 67).
«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Мозес (Умяров, 40), Зобнин, Крал, Айртон (Гапонов, 74), Ларссон (Хендрикс, 90+2), Соболев, Промес (Понсе, 74).
Предупреждения: Паршивлюк, 41. Айртон, 53. Промес, 61. Кутепов, 80. Скопинцев, 89. Соболев, 90+4.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Сафьян (Москва), Жвакин (Ленинградская область).
ВАР: Карасев. Чельцов (оба — Москва).
13 марта. Москва. Стадион «Динамо».
Методология
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