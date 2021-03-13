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«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» и вышел на второе место в турнирной таблице

20:58
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак» — 1:2.
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак» — 1:2.
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«Спартак» переиграл «Динамо» в центральном матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 2:1. Красно-белые одержали волевую победу в гостевом матче.

Первый гол влетел в ворота «Спартака»: автогол на свой счет записал Павел Маслов. В середине первого тайма Виктор Мозес выровнял положение.

Во второй половине «Спартак» получил право на пенальти. Его реализовал Александр Соболев.

Одиннадцатиметровый был назначен за игру Дмитрием Скопинцевым рукой в своей штрафной. Главный арбитр встречи Сергей Иванов зафиксировал нарушение после подсказки ВАР.

«Спартак» набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА. Красно-белые отстают на четыре очка от лидирующего «Зенита».

У «Динамо» осталось 36 баллов (пятое место).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

22-й тур

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Маслов, 18 — в свои ворота (1:0). Мозес, 30 (1:1). Соболев, 63 — с пенальти (1:2).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Варела, 51), Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Захарян, Моро (Тюкавин, 67), Шиманьски, Фомин (Комличенко, 81), Лесовой, Грулев (Нжи, 67).

«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Мозес (Умяров, 40), Зобнин, Крал, Айртон (Гапонов, 74), Ларссон (Хендрикс, 90+2), Соболев, Промес (Понсе, 74).

Предупреждения: Паршивлюк, 41. Айртон, 53. Промес, 61. Кутепов, 80. Скопинцев, 89. Соболев, 90+4.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Сафьян (Москва), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Карасев. Чельцов (оба — Москва).

13 марта. Москва. Стадион «Динамо».

Динамо — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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