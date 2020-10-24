«Динамо» — «Сочи»: Нойштедтер, Жоаузинью и Заболотный выйдут в стартовом составе
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Сочи» на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Москве и начнется в 14:00 мск.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Нойштедтер, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин, Шиманьски, Нжи, Лесовой, Комличенко.
Запасные: Сангаре, Плиев, Слепов, Зорин, Рауш, Терехов, Грулев, Карапузов, Москвичев, Школик, Закарян, Тюкавин.
«Сочи»: Заболотный Н., Терехов, Маргасов, Мевля, Мамана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Жоаузинью, Заболотный А..
Запасные: Джанаев, Заика, Новосельцев, Калугин, Набиуллин, Бахтияров, Пруцев, Боковой, Немченко, Руденко, Дуганджич.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.