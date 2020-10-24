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«Динамо» — «Сочи»: Нойштедтер, Жоаузинью и Заболотный выйдут в стартовом составе

12:55
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Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Сочи» на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Москве и начнется в 14:00 мск.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Нойштедтер, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин, Шиманьски, Нжи, Лесовой, Комличенко.

Запасные: Сангаре, Плиев, Слепов, Зорин, Рауш, Терехов, Грулев, Карапузов, Москвичев, Школик, Закарян, Тюкавин.

«Сочи»: Заболотный Н., Терехов, Маргасов, Мевля, Мамана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Жоаузинью, Заболотный А..

Запасные: Джанаев, Заика, Новосельцев, Калугин, Набиуллин, Бахтияров, Пруцев, Боковой, Немченко, Руденко, Дуганджич.

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