Гарсия: «Рад, что Заболотный приехал, это сильный игрок»

Форвард «Спартака» Ливай Гарсия оценил игру нападающего Антона Заболотного.

— Как оценишь игру Заболотного? Как тебе конкуренция с ним?

— Конкуренция — это нормально. Я рад, что он приехал, это сильный игрок. Думаю, что он сможет помочь нашей команде. Тем не менее, у нас одна цель.

Заболотный перешел в «Спартак» из «Химок» перед началом сезона-2025/26.