«Динамо» — «Ростов»: дата и время начала матча РПЛ

«Динамо» и «Ростов» встретятся в матче 2-го тура российской премьер-лиги в субботу, 26 июля. Игра будет проходить на «ВТБ Арене» в Москве, начало — в 17.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» Москва — «Ростов» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

26 июля 2025, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В чемпионате России сезона-2024/25 оба матча команд завершились со счетом 1:1. Динамовцы заняли пятое место в РПЛ с 56 очками, а ростовчане финишировали восьмыми с 39 очками.