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22 июля 2025, 12:14

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров: «Мы не станем довольствоваться борьбой за выживание»

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о задаче вывести команду на новый уровень.

«В воскресенье открыли сезон. Будем стараться приумножить лучшие традиции клуба. В следующем году мы отметим 80-летие. Наша задача — войти в юбилейный год с высоко поднятой головой. Рамзаном Кадыровым и президентом клуба поставлена задача вывести команду на новый уровень. Пригласили 10 игроков, укрепили ключевые позиции. Наша цель — яркий, зрелищный и атакующий футбол, за который не стыдно. Мы не станем довольствоваться борьбой за выживание, как это было в прошлые годы. Новый титульный спонсор открывает нам новые возможности. Благодарны нашим партнерам. Особенное внимание будем уделять академии. Наша цель — вырастить новое поколение игроков.

Трансферная кампания продолжается. Вчера подписали нового игрока, в ближайшие дни ожидается еще два трансфера. Каждое трансферное решение тщательно взвешивается.

Мы хотим, чтобы больше людей приходили на стадион. Когда стадион дышит вместе с командой, приходит и результат. Пусть каждый ребенок желает надеть футболку «Ахмата»! Хотим, чтобы наши болельщики испытывали гордость за результаты команды. «Ахмат» — сила!» — сказал Айдамиров на пресс-конференции.

В сезоне-2024/25 «Ахмат» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В переходных матчах за право остаться в высшем дивизионе он победил «Урал» (1:2, 2:0).

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Футбол
ФК Ахмат
Рамзан Кадыров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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