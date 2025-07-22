Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров: «Мы не станем довольствоваться борьбой за выживание»
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о задаче вывести команду на новый уровень.
«В воскресенье открыли сезон. Будем стараться приумножить лучшие традиции клуба. В следующем году мы отметим 80-летие. Наша задача — войти в юбилейный год с высоко поднятой головой. Рамзаном Кадыровым и президентом клуба поставлена задача вывести команду на новый уровень. Пригласили 10 игроков, укрепили ключевые позиции. Наша цель — яркий, зрелищный и атакующий футбол, за который не стыдно. Мы не станем довольствоваться борьбой за выживание, как это было в прошлые годы. Новый титульный спонсор открывает нам новые возможности. Благодарны нашим партнерам. Особенное внимание будем уделять академии. Наша цель — вырастить новое поколение игроков.
Трансферная кампания продолжается. Вчера подписали нового игрока, в ближайшие дни ожидается еще два трансфера. Каждое трансферное решение тщательно взвешивается.
Мы хотим, чтобы больше людей приходили на стадион. Когда стадион дышит вместе с командой, приходит и результат. Пусть каждый ребенок желает надеть футболку «Ахмата»! Хотим, чтобы наши болельщики испытывали гордость за результаты команды. «Ахмат» — сила!» — сказал Айдамиров на пресс-конференции.
В сезоне-2024/25 «Ахмат» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В переходных матчах за право остаться в высшем дивизионе он победил «Урал» (1:2, 2:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0