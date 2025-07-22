Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров: «Мы не станем довольствоваться борьбой за выживание»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о задаче вывести команду на новый уровень.

«В воскресенье открыли сезон. Будем стараться приумножить лучшие традиции клуба. В следующем году мы отметим 80-летие. Наша задача — войти в юбилейный год с высоко поднятой головой. Рамзаном Кадыровым и президентом клуба поставлена задача вывести команду на новый уровень. Пригласили 10 игроков, укрепили ключевые позиции. Наша цель — яркий, зрелищный и атакующий футбол, за который не стыдно. Мы не станем довольствоваться борьбой за выживание, как это было в прошлые годы. Новый титульный спонсор открывает нам новые возможности. Благодарны нашим партнерам. Особенное внимание будем уделять академии. Наша цель — вырастить новое поколение игроков.

Трансферная кампания продолжается. Вчера подписали нового игрока, в ближайшие дни ожидается еще два трансфера. Каждое трансферное решение тщательно взвешивается.

Мы хотим, чтобы больше людей приходили на стадион. Когда стадион дышит вместе с командой, приходит и результат. Пусть каждый ребенок желает надеть футболку «Ахмата»! Хотим, чтобы наши болельщики испытывали гордость за результаты команды. «Ахмат» — сила!» — сказал Айдамиров на пресс-конференции.

В сезоне-2024/25 «Ахмат» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В переходных матчах за право остаться в высшем дивизионе он победил «Урал» (1:2, 2:0).